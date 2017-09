Na Slovácku se rodí nejvíce Jakubů a Elišek

HLASUJTE V ANKETĚ / Kdo by čekal v pojmenovávání novorozenců nějakou revoluci, byl by asi zklamán. Zejména u potomků mužského pohlaví se pořadí nejoblíbenějších jmen léta téměř nemění. Vlastně už od roku 1999 se na prvních třech místech objevují stále stejná jména. Jinak tomu nebylo ani letos.

„U chlapců se na prvním místě střídá pouze Jakub s Honzou. Na třetím místě je Tomáš. Nejvýraznější propad zaznamenal Petr, který vypadl z první dvacítky. Stejně jako Marek,“ upřesnil Tomáš Chrámecký z odboru vnější komunikace Českého statistického úřadu. V Uherském Hradišti i Uherském Brodě je tento celorepublikový trend mírně odlišný. Zatímco Jakub tam byl nejčastějším jménem loni i letos, na dalších místech byla situace proměnlivá. Loni se za Jakubem umístil Tomáš, Vojtěch a Adam, letos je to Matyáš, Jan a David. V Uherském Brodě je letos nejčastějším také Jakub s Matyášem, které doplňuje Tobiáš. Loni tam byla nejčastější jména ale naprosto odlišná i od celostátních statistik, jelikož rodiče tam svým synům dávali především jména Filip, Lukáš a Michal.





U dívek je situace poněkud odlišná. „Od roku 2000 se na prvním místě vystřídalo devět různých jmen. Poprvé se v první dvacítce těch nejoblíbenějších objevila Emma,“ doplnil Chrámecký. Právě jméno Emma patří letos v Uherském Brodě k nejpoužívanějším jménům společně s Annou, Natálií, Alžbětou a Terezou. Tereza s Annou a Adélou jsou také nejčastějšími v Uherském Hradišti. Jak naznačil Chrámecký, situace u dívčích jmen je nestálá. Loni totiž v Uherském Hradišti byla nejčastějšími jmény Eliška, Viktorie a Julie. V Uherském Brodě pak bylo nejvíce Barbor, Elišek a Marií.

Rodinné jméno dědí hlavně chlapci

U dívčích jmen jsou rodiče prostě kreativnější. Vždyť také dívky zpravidla svoje jméno nedědí. Nejčastěji děděným dívčím jménem byla letos v lednu Kateřina, a to v 17 % případů. Na druhém místě Lucie (14 %) a Marie (11 %). Zato jméno Jiří je u chlapců děděno v 51 % případech. Následuje Martin (41 %) a Michal (39 %). „Zděděné jméno má každý šestý chlapec, mezi dívkami každá pětadvacátá,“ řekl statistik. Jméno Jan je v Česku oblíbené dlouhodobě. Není proto náhoda, že mezi otci se Jan objevuje nejčastěji. Následují Petr a Martin, kteří nejsou ani v první desítce. U matek jsou to pak Lucie, Jana a Kateřina, z nichž ani jedno jméno není v TOP 10. Loni se v porodnici v Uherském Hradišti narodilo přibližně 1200 dětí. Letos to doposud bylo téměř 900 dětí, což je o 109 více než loni v srpnu. Mezi 441 chlapci a 455 děvčaty jsou také nositelé vskutku neobvyklých jmen. Mezi chlapci na Slovácku můžeme narazit například na Montalbana, Lamberta, Versaceho, u dívek pak na Kimberly, Auroru či Meda Rossu.

O jménu rozhodl kalendář, prozradila matka novorozence

Ostrožská Nová Ves - Vybrat jméno pro novorozence nemusí být nic jednoduchého. Zvlášť, pokud je to vaše třetí dítě. Své o tom ví třiatřicetiletá Michaela Sychrová z Ostrožské Nové Vsi. Pro předchozí syny vybrala jména Tomáš a Jan. Na konci srpna letošního roku se jí i tentokrát narodil syn. Přestože o jménech svých dvou předchozích synů měla jasno, s pojmenováním toho nejmladšího to bylo horší. „Otáčela jsem listy kalendáře a vybírala jména, která se mi líbí. Chtěla jsem nějaké krátké české,“ líčila Novovešťanka svou taktiku při výběru posledního jména. Nápomocen se snažil být i manžel. „Ten navrhoval samá lepší jména.



Například Ottu, Arnošta a další podobná,“ popisovala návrhy svého chotě Michaela Sychrová. Tato jména se jí ale kvůli jejich zastaralosti nelíbila. Po dlouhém rozmýšlení se nakonec rozhodla pro jméno Michal. „Manželovi jsem oznámila, že to bude Michal a nechala jsem mu to podepsat,“ doplňuje. Netradiční, ani žádné trendy jméno svému synovi dát nechtěla, protože se jí taková nelíbí. „Je to každého věc, jak pojmenuje svého potomka. Osobně upřednostňuji tradiční česká jména,“ podotkla matka. Že je rozhodnutí na každém jednotlivci, si myslí i v otázce, zda děti mají přicházet na svět do sezdaných či nesezdaných párů. „Já sama jsem se vdala až letos v dubnu,“ zmínila Michaela Sychrová. Podle ní jejím synům doposud nic nechybělo. Nejdůležitější je podle ní nikoliv právní vztah partnerských osob, ale aby se dítě narodilo zdravé a mělo dobré zázemí.