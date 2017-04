Dostanou se hody na V.I.P. seznam? Rozhodnou slovácké obce

Na pětačtyřicet obcí má na svých zastupitelstvech v nejbližších měsících projednat speciální bod, který jim všem bude společný. Na základě projektu Slováckého muzea budou rozhodovat o zapsání hodů do nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.

Vedle jízdy králů, slováckého verbuňku a valašského odzemku by to byla teprve čtvrtá tradice, která by se mohla na seznam dostat.

„Už dvakrát jsem byl na hodech v roli staršího stárka, takže k nim mám blízký vztah. Myslím si, že jsou pro náš kraj něčím natolik typickým, že by si určitě zápis vedle ostatních zvyků na seznamu zasloužily,“ poznamenal Popovjan Tomáš Lyko.

Stejný pohled na nominaci slováckých hodů mezi V.I.P. tradice našeho kraje sdílí i starosta Starého Města a doposud aktivní folklorista Josef Bazala. „Snahu Slováckého muzea chápu jako upozornění na fenomén hodů na Slovácku, které se svým rozsahem a nezměněnou podobou v mnoha obcích mohou opravdu rovnat těm nejhodnotnějším kulturním statkům světa,“ poznamenal. Přestože nominace a případné zapsání na seznam nemateriálních statků kraje nebude prakticky pro pořádání hodů nic znamenat, může být v budoucnu příslibem jejich mezinárodního věhlasu.

„Jedná se o první stupeň zápisu do nemateriálních statků, kdy po Zlínském kraji lze žádat o zápis do národního seznamu a z něj poté mohou být vybírány statky k zápisu na seznam UNESCO. K tomu je však cesta ještě hodně dlouhá,“ vysvětlila etnografka Slováckého muzea Marta Kondrová.

Pokud vše půjde dobře, bude podle jejích slov požádáno o zápis do seznamu Zlínského kraje v únoru příštího roku. Tomu by se nebránil ani radní Zlínského kraje a bývalý starosta Vlčnova Jan Pijáček. Sám má přitom zkušenosti s tím, jak zápis jízdy králů ve Vlčnově do seznamu UNESCO zvýšil její prestiž.

„V určitém smyslu lze hovořit o tom, že ten nejvyšší stupeň nemateriálních statků, který představuje seznam UNESCO, přispívá k turistickému ruchu. Sami máme ve Vlčnově zkušenosti s lidmi, kteří cíleně jezdí za tradicemi na tomto seznamu. Většinou se tak jedná o zahraniční turisty,“ informoval.

Do budoucna se navíc nemusí jednat o poslední zvyk, jehož název a podoba bude zvěčněna na oficiálních seznamech. „Máme ještě několik rozpracovaných projektů, které plánujeme nominovat na Seznam nemateriálních statků Zlínského kraje. Vzhledem k počáteční fázi jejich rozpracování bych však nechtěla více prozrazovat,“ dodala Marta Kondrová.

