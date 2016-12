Dobrovolní hasiči z Hradčovic dostali předčasnou vánoční nadílku

Uherské Hradiště – Je mu dvanáct let, žije v Uherském Hradišti Mařaticích, chodí do 6. třídy základní školy a jmenuje se Filip Horák. V uplynulých dnech obdržel významné ocenění v celostátní soutěži Zlatý oříšek, která má za cíl vyhledávat aktivní, úspěšné a nadané děti z celé České republiky, a to v různých oborech – umění, sportu, ekologii, přírodovědě, chovatelství, jazykových schopnostech, zajímavých činech.