Den Země: přírůstek do kovozo, rybář Jakub Vágner i koncert Marka Ztraceného

Ani nepřízeň počasí neodradila stovky lidí, aby přišly do areálu společnosti REC Group ve Starém Městě. Konal se tam už podesáté Den Země. Každý příchozí si našel něco pro sebe, nejširší nabídky mohly využít děti.

Mezi nejnavštěvovanější akce patřily přednášky sportovního rybáře Jakuba Vágnera s autogramiádou, křest nového zvířete v kovozoo a vyvrcholením akce byl koncert Marka Ztraceného.

Zaplněný sál kongresového centra přivítal Jakuba Vágnera hned dvakrát. Sportovní rybář popovídal o svých návštěvách Amazonie a o zvířatech, která tam potkal. Povídání doplnil promítáním fotografií. Právě on byl také kmotrem nového přírůstku kovozoo. Milan Bureš, Tomáš Daňhel, Petr Sadovský, Pavel Hartman, Čeněk Klimša, Jirka Peroutka, Miloslav Maňásek, Dalibor Mandík a ředitel společnosti Bronislav Janečka pracovali 370 hodin na mroži z kovového odpadu.

"Váží 620 kilogramů. Jméno jsme mu vybrali z návrhů veřejného hlasování. Nejčastěji se tam objevovalo jméno Ambrož," vysvětlil Bronislav Janečka. Staroměstská kovozoo je dnes domovem 250 zvířat, do budoucna by chtěla společnost jejich počtem dostihnout nejmenší klasickou zoo u nás. Mělo by tam proto přibýt ještě více než 200 zvířat. Kovozoo za loňský rok navštívilo 78 500 lidí.

"Myšlenka uvědomit si, co všechno se dá z odpadů vybudovat a jakým způsobem se s nimi dá pracovat, je nesmírně důležitá," okomentoval celou myšlenku kovozoo starosta Starého Města Josef Bazala. Všichni přítomní při křtu neopomněli okomentovat počasí. Jakub Vágner však podotkl, že právě takové počasí by si nový mrož přál. "Přála bych si, aby bylo počasí milostivější. Mám ale radost, když se dá něco z nepoužitelných věcí vyrobit. Otcové nám zanechali naši zemi, na to musíme myslet především. Musíme ji chránit. Země je totiž surovinově vypotřebovaná," nechala se slyšet Margita Balaštíková, krajská radní pro životní prostředí.

Závěr akce patřil dobročinnosti. Vanesska Sečkářová trpící svalovou atrofií dostala 15 tisíc od 1. FC Slovácko a také nový notebook kvůli komunikaci od dalších sponzorů. Podporu si odnesla také komunitní kavárna v Uherském Hradišti Café 21.

Kromě zmíněných aktivit si příchozí mohli užít bohatý program, ve kterém nechyběla ekologická olympiáda, vystoupení kouzelníka Jirky Hadaše, bagrová show, kuchařská dílna, virtuální realita, muzikohrátky či pohádka Ostrov odpadků.