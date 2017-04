Demolice zchátralého školního statku uvolňuje místo k výstavbě domů.

První část školního statku ve Starém Městě šla k zemi a nyní už ji nahrazují výkopy pro inženýrské sítě budoucích domků. Po demolici chátrajících objektů někdejšího zařízení k praktické výchově mladých zemědělců položí dělníci do konce letošního května sítě pro prvních 18 staveb.

„Snad se dočkám toho, že naši rodinu, ani další obyvatele v blízkosti statku nebude obtěžovat zápach, který se z něj v některých dnech šíří, takže mnohdy není možné domy ani větrat,“ přivítal změny v přilehlém okolí svého bydliště sedmdesátiletý Staroměšťan, který si přál zůstat v anonymitě.

Po demolici všech objektů školního hospodářství, tedy v horizontu zhruba deseti let by mělo podle starosty Starého Města Josefa Bazaly stát na uvolněných a zasíťovaných parcelách 80 rodinných domů nebo dvojdomků. Mělo by tak dojít k novému zhodnocení někdejšího areálu školního hospodářství bytovou zástavbou. Přeměnou staré průmyslové části Starého Města má vzniknout moderní čtvrť rodinných domů, z níž budou mít obyvatelé blízko nejen do centra města, ale také do sousedního Uherského Hradiště.

„Po první etapě demolice statku vznikne 12 pozemků pro řadovou výstavbu v blízkosti Velehradské ulice a šest parcel pro volně stojící domy. Další etapy bouracích prací stávajícího statku přinesou postupně zasíťování celého pozemku,“ uvedl Josef Bazala, starosta Starého Města.

Staré Město odkoupilo společnost školní hospodářství za 15 milionů korun od Zlínského kraje. Stalo se tak v roce 2011 poté, co Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo převod stoprocentního obchodního podílu kraje ve společnosti školního hospodářství na Staré Město. Zmíněná společnost totiž opakovaně vytvářela při svém hospodaření ztrátu. Hrazení jejím zakladatelem, Zlínským krajem, se jevilo jako dlouhodobě neudržitelné a také z hlediska koncepce školství v kraji jako dále nepotřebné.

„Stěžejním důvodem města k odkoupení krachujícího školního hospodářství byl záměr přeměnit jeho pozemky pro výstavbu rodinných domků,“ objasnil Josef Bazala. Školní hospodářství Staré Město, s.r.o. se podle jeho slov zbavilo ztrátové živočišné výroby a v posledních letech se zabývá rostlinnou výrobou na bezmála 300 hektarech pronajatých polností.

„Na první etapu demoličních prací a vybudování inženýrských sítí, které přijdou na 20 milionů korun, si vezme město u některého peněžního ústavu půjčku, kterou splatíme prodejem parcel,“ vysvětlil starosta Josef Bazala.

S prodejem stavebních pozemků začne město letos na podzim a jejich majitelé si pak mohou začít vyřizovat stavební povolení. Ceny parcel pro řadovou výstavbu ani pozemků pro výstavbu rodinných domů rada města zatím nestanovila.

Školní statek ve Starém Městě byl v době svého otevření a zvláště po vybudování přilehlého areálu zemědělské školy v roce 1963 s vlastním domovem mládeže, tělocvičnou a předváděcí učebnou na vrcholu slávy.

„Moderní vyučovací prostory a přiléhající hospodářský, technický a sportovní areál zvýšily úroveň celé staroměstské obce,“ píše historik a archivář Jiří Čoupek. Statek se od svého vzniku pomalu rozrůstal a z původních 61 obdělávaných hektarů půdy se dostal na stabilních 330 hektarů. Na konci roku 1958, poznamenal Jiří Čoupek, měl osm koní, tři hříbata, 156 kusů skotu, 10 prasnic a 567 slepic.

První těžce snášenou ranou byla pro staroměstské školní hospodářství 90. léta. Čerstvě po revoluci totiž přešlo pod Zlínský kraj, který však zemědělství nepřál tolik jako socialistický režim. Úpadek statku navíc zesílil v době, kdy přestal být zájem o zemědělské obory.