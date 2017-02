Definitivní zákaz vjezdu k ostrožským jezerům? Odvolání chatařů Zlínský kraj zamítl

Ostrožská Nová Ves – Už třetí sezónu museli chataři z oblasti jezer u Ostrožské Nové Vsi dbát na zvýšené bezpečnostní opatření zakazující vjezd motorových vozidel do ochranného pásma zdroje pitné vody. Proti absolutnímu zákazu vjedu ke svým nemovitostem u jezer i proti výjimce, která jim povolovala pouhých pět návštěv ročně svých chat automobilem, však od začátku chataři bojovali.

Dopravní značka zakazující vjezd k ostrožským jezerům.Foto: DENÍK/Jiří Kordovaník

SLEDUJEME Chataři u jezer vs. Obecní úřad v Ostrožské Nové Vsi

Vleklé spory se tak protáhly až do roku 2017, na jehož začátku odbor dopravy Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodoval o odvolání chatařů, proti zákazu vjezdu, které zamítl. Pravděpodobně však ještě nejde o poslední kapitolu právní bitvy mezi nimi a státními institucemi.

„Upřímně si nedokážu vysvětlit rozhodnutí odpovědných orgánů, které nechtějí slyšet o tom, že nám mohl být umožněn alespoň nejnutnější přístup k chatám, které v ochranném pásmu leží. Místo individuálního řešení situace se vydávají celoplošné zákazy a o výjimkách rozhoduje ředitel Slováckých vodáren,“ krčil rameny Václav Tolar, který vlastní chatu u štěrkových jezer již devět let.

I on je tak jedním z členů sdružení Ostrožská jezera, které se dlouhodobě vymezuje proti podmínkám nastaveným v roku 2014. Podle něj navíc existuje pouze jeden důvod, proč automobilům zakázat vjezd k jezerům. „Několikrát nám bylo sděleno, že stav vody může ohrozit především, kdyby do ní s vozidlem někdo spadne. Mimo zjevnou absurdnost takové situace jsme nabízeli řešení v podobě vyspádování cesty a vybudování ocelových svodidel na vlastní náklady. Nikdo však neměl vůli nic z toho povolit,“ nechápal Václav Tolar.

Společně s dalšími chataři tak hodlá napadnou vyhlášku z roku 2006, kterou vydal odbor životního prostředí Městského úřadu Uherského Hradiště, a která ve svém textu plošně zakazuje vjezd do ochranného pásma, jež se začalo v roce 2014 striktně pokutovat.

Jenom v minulém roce tak bylo vybráno za nepovolený vjezd ke štěrkovým jezerům 796 pokut. Policejní statistika ukazuje však další rizika neodhalila. „V roce 2016 jsme zaznamenali pouze jednu nahlášenou krádež věcí uvnitř vozidla, které byly zaparkované v dané oblasti,“ uvedla Milena Šabatová. Právě na to přitom poukazoval Václav Tolar. „Musíme svá auta nechávat daleko od chat, čímž zvyšujeme riziko, že se do nich bude snažit někdo neoprávněně dostat. Obec přitom doposud nijak neřešila, kde máme s auty zaparkovat tak, aby byly zabezpečené,“ upozornil.

Aktivitu obce v podobných záležitostech nicméně vyloučil starosta Ostrožské Nové Vsi Pavel Botek. „Pomoci s parkováním aut můžeme pouze v rámci vytváření veřejných parkovacích stání, nemůžeme ale nést zodpovědnost za to, kde si kdo vozidlo nechává a jak je to pro něj rizikové. To by mělo být starostí především majitele," reagoval Pavel Botek. S majiteli objektů v ochranném pásmu u štěrkových jezer však hodlá dále jednat. „Mělo by dojít ke společnému jednání o pořízení nového územního plánu v dané oblasti," dodal Pavel Botek.

Oblast štěrkových jezer u Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu patří v letních měsících k vyhledávaným místům rekreace. Své nemovitosti či pozemky v lokalitě vlastní spousta soukromých osob, své aktivity tam mají i někteří podnikatelé. Oblast však zároveň slouží jako zásobárna pitné vody pro tři čtvrtiny obyvatel okresu Uherské Hradiště a spadá tak do režimu ochrany vodního zdroje. Pro pohyb v tomto ochranném pásmu platí přísná opatření, mezi která patří i zákaz vjezdu pro motorová vozidla. Ostrožská Nová Ves 8. července 2014 rozhodla o omezení přístupu na účelovou komunikaci v oblasti štěrkových jezer. Komunikace byla označena dopravní značkou zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovými tabulemi „Mimo vozidla s povolením SVK a.s.(Slovácké vodárny a kanalizace – pozn. red.)" a „Mimo vozidla s povolením OÚ Ostrožská Nová Ves". O omezení tohoto přístupu požádala 23.5.2014 právě společnost SVK. Přestože na konci roku 2014 rozhodl Krajský úřad ve Zlíně o neplatnosti zákazu vjezdu z důvodu procedurálních chyb při jeho schvalování, značka nadále zůstala na svém místě. Další proces schvalování zákazu vjezdu napadlo sdružení Ostrožské jezera. To se 3.12.2015 odvolalo proti rozhodnutí správního úřadu o zákazu vjezdu a 9.1.2017 toto odvolání Krajský úřad ve Zlíně zamítl.