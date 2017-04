Cyklostezku z Bojkovic do Krhova prodražil most přes Bzovský potok

Nová cyklostezka by mohla ještě letos spojit centrum Bojkovic s jeho okrajovou částí Krhovem. Město čeká, zda získá dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Rozhodnout by se mělo do měsíce.

Úsek dlouhý 2,3 kilometru by měl obyvatelům Krhova přinést větší bezpečnost na cestě do školy i do práce. „Cyklostezka by se měla napojit na nově vznikající čtvrť Pod Skalkou. Člověk se tak vyhne dopravě, protože pojede po místních komunikacích," sdělil starosta Bojkovic Petr Viceník. Stezka bude mít betonový povrch, bude tedy hladká a vhodná i pro bruslaře. Určitou výhodou je také fakt, že vede víceméně po rovině, není tedy fyzicky náročná.

Trasa dlouhá 2,3 kilometru by měla stát 12,5 milionu korun

„Když jedete po silnici, potkáte auta, co jedou jak blázni. Toto navíc bude příjemná projížďka. Už se těším, jak pojedu za kamarádkou do Krhové," pousmála se Kateřina Krpalová z Bojkovic. Do budoucna by se nejen ona mohla dočkat posléze prodloužení až do Bzové.

Realizace cyklostezky závisí na obdržení dotace, vybudování by totiž mělo spolknout 12,5 milionu korun. Projekt podle slov starosty prodražil most přes Bzovský potok. „Původně tam měl být jen malý most. Nakonec bude větší kvůli tomu, že správce požadoval přemostění nad úroveň stoleté vody," uvedl Petr Viceník. Pokud přijde kladná odpověď od státního fondu, začne v řádu týdnů od jejího obdržení a hotovo by mohlo být letos. Bojkovický starosta by chtěl spojit město cyklostezkami i s okolními obcemi. „V rámci mikroregionu bych se chtěl pobavit o cyklostezce do Záhorovic, větší část je ale na jejich katastru," řekl Petr Viceník s důrazem na to, že mluví čistě za sebe.

Dlouhodobě pak město jedná o stezce do Komni. Tam je ovšem finanční problém, podle velmi předběžných odhadů by tato cesta měla stát až dvacet milionů korun. Cyklostezku prodražuje několik přemostění přes potok Komenka.