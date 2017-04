Chovatelská přehlídka trofejí v Popovicích se vydařila, říká Libor Beníček

ROZHOVOR / Myslivost, lovectví a chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře a šelem ulovených v jednotlivých letech mají na Slovácku dlouhou historii a tato tradice přetrvala až do dneška.

Předseda okresní myslivecké komise Libor Beníček.Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Necelý měsíc před chovatelskou přehlídkou, která je po předposledním dubnovém víkendu už minulostí, zasedla komise mysliveckých odborníků k posouzení správnosti odstřelu zvěře v duchu chovatelských zásad a tradic. O ní, ale i o právě skončené chovatelské přehlídce v Amfíku Bukovina jsme hovořili s dlouholetým předsedou myslivecké komise Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty Uherské Hradiště Liborem Beníčkem.

Byl jste spokojený s tím, jak myslivci připravili trofeje spárkaté zvěře a šelem na přehlídku?

Řekl bych, že jen velice málo se do rukou členů hodnotící komise dostala trofej spárkaté zvěře, která nebyla dobře očištěna nebo ošetřena. Ostatně, je na myslivci, jak k ulovené trofeji přistupuje a jak si jí váží. Přijatelně provedená preparace trofeje byla bez označení, nepřijatelně provedená byla v katalogu označena N, trofej nevybílená N!

Jak se hodnotila vhodnost odstřelu spárkaté zvěře?

Hodnocení trofejí provedla jmenovaná komise Městskými úřady Uherské Hradiště a Uherský Brod. Správný odstřel nebyl v katalogu označen (zelený bod). Nesprávný odstřel zvěře byl v katalogu označen u té či oné trofeje slovíčkem chovný a na trofeji červeným bodem. Šlo totiž o odlov chovného a nadějného jedince, který neměl být v žádném případě uloven. Modrým bodem byly označeny trofeje zvěře, která v honitbě uhynula.

Jak hodnotíte uspořádání přehlídky v prostorech přírodního areálu Amfíku Bukovina?

Velice pozitivně. Přehlídka se přesunula z kulturních domů a sportovních hal do přírodního prostředí, které přilákalo stovky návštěvníků z řad dospělých i dětí, z nichž by jednou mohli být myslivci. Poklonu skládám i členům Mysliveckého spolku Bukovina Popovice, kteří její přípravě přehlídky i jejímu průběhu věnovali hodně ze svého volného času. Chovatelská přehlídka trofejí se letos vydařila.

Netrápí vás jako příslušníka Hubertova cechu a předsedu okresní myslivecké komise, že z 55 trofejí jelenů pouze jedna získala podle bodových limitů bronzovou medaili?

Trápí. Je to nejen malou výměrou honiteb a neúměrným tlakem hlavně ze strany Lesů České republiky na odlov jelení zvěře. V Chřibech jsou stavy této zvěře téměř na minimu a prakticky je tam jelení zvěř zdecimována. V oblasti Bílých Karpat dochází k nárůstu stavů jelení zvěře, a to hlavně migrací ze sousedního Slovenska. Pouze jedna trofej loni uloveného jelena z honitby Bílé Karpaty dosáhla bronzové medaile. Z celkového počtu 55 loni ulovených jelenů bylo ohodnoceno červeným bodem za nesprávný odstřel 20 kusů této parohaté zvěře. Chybou je, že jelenů v I. a II. věkové třídě bylo uloveno vůči plánu lovu o 52 více, zatímco v III. věkové třídě byli uloveni pouze tři jeleni, to je 43 procent z plánu chovu. Jelen by měl být loven ve stáří 12 let, aby jeho trofej byla kvalitní a dosáhla na medailové ocenění. Protože se ale loví mladí jeleni v I. a II. věkové třídě, na medaili jejich trofeje nemohou dosáhnout.

Černé zvěře, tedy divokých prasat, bylo loni 87 honitbách okresu uloveno 1869 kusů, což je o 356 divočáků víc než v roce 2015. Přesto je této zvěře na území celého okresu stále víc než dost. Nebo se mýlím?

Nikoliv. My nejsme spokojeni s odlovem černé zvěře v okrese. Černá zvěř se totiž přizpůsobuje civilizačním faktorům, není už tak plachá a opatrná jako v minulosti. A pak je tu systém pěstování zemědělských kultur, tedy velké lány řepky, obilovin a kukuřice, do nichž černá zvěř vejde v květnu a vyjde z nich do lesa po jejich sklizni. U kukuřice je to až v říjnu. V těch obrovských komplexech zemědělských kultur se zmíněná zvěř nedá lovit.