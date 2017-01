Chceme dál kvalitní jídlo ve školce! Rodiče v Ostrohu se bouří

Uherský Ostroh – Vedení města Uherský Ostroh chce jednou provždy vyřešit potíže vyplývající z kontrolních návštěv zaměstnanců krajské hygienické stanice, kteří na školských zařízení v Uherském Ostrohu vždy objeví nějaké nedostatky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Projekt obnovy jídelny Základní školy v Uherském Ostrohu však obsahuje také záměr, který počítá se zrušením menších kuchyní v mateřských školkách.

Tam by se do budoucna měly obědy pouze dovážet z centrální kuchyně základní školy.

Proti tomu se však postavilo 96 rodičů Mateřské školy Sídliště, kteří se v petici obávají zhoršení kvality jídel ve školce.

„Zatímco jídlo dodnes vařené a podávané ve školce bylo čerstvé, dovážené jídlo, z logiky věci, bude muset být ohřívané, čímž ztratí na své kvalitě. To se nám jako rodičům nelíbí. Vždyť současný stav všem vyhovuje, tak proč jej měnit," sdělila jeden z hlavních důvodů petice její zakladatelka Miroslava Kunovjánková.

Ta vidí velký problém také v absenci komunikace města, jako zřizovatele základních i mateřských škol, se samotnými rodiči.

„Nikdo nám nesdělil, kdo bude nový dodavatel jídla, jak se bude řešit to, že jídlo pro mateřské školy musí splňovat jiné parametry, než jídlo pro základní školy, nebo co bude se současnými kuchařkami," kroutí hlavou Miroslava Kunovjánková.

Nespokojení rodiče byli přítomni dokonce i na posledním zastupitelstvu města.

To zatím všechny varianty zvažuje, přičemž rozhodovat, co bude s kuchyněmi ve školkách, bude nejdříve v březnu.

Ušetří peníze za vybavení i personál

„Zrekonstruovat kuchyň základní školy vyjde Ostroh zhruba na čtyři miliony korun. V souvislosti s těmito opravami, byla nastolena otázka, zdali by se v nové kuchyni nemohla vařit i jídla pro mateřské školy s tím, že by se do nich dovážela. Finální verdikt však prozatím nepadl," prozradila starostka Uherského Ostrohu Hana Příleská.

Důvody k centrální přípravě pokrmů pro školáky a předškoláky jsou pak nasnadě.

„Nejenže bychom ušetřili peníze za dovybavování a provoz tří kuchyní, kdy by namísto nich byla jedna centrální, částečně bychom také ušetřili na personálu," vysvětluje Hana Příleská.

Důvody šestadevadesáti signatářů petice navíc nepovažuje za zásadní pro projekt. Přesto s konečným rozhodnutím ještě vyčká.

„Odmítám argument, že by mělo dojít ke zhoršení kvality jídla. Pokud dojde k nějaké změně, pak by tomu tak bylo nejdříve v září tohoto roku, kdy se má centrální kuchyň na základní škole dokončit," poznamenává Hana Příleská.

Hygiena: Starší vybavení, ale čisté

V jakém současném stavu jsou školní kuchyňská zařízení přiblížila Deníku ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Ivana Lukaštíková.

„Z kontrolních spisů posledních let vyplývá, že všechna zařízení školního stravování zřizovaná městem Uherský Ostroh mají starší vybavení, které je však udržované v čistotě. Pravidelně probíhají dílčí opravy. Větší rekonstrukce školních jídelen nebyly provedeny v delším časovém úseku, což však za stávajícího stavu neohrožuje bezpečnost potravin," upřesňuje Ivana Lukaštíková.

Zároveň varuje před komplikovaností rozvozu jídel.

„Pokud by měla školní jídelna při základní škole sloužit jako centrální vývařovna, tak bude nutné provést i změnu dispozičního řešení tohoto zařízení, vyřešit mytí přepravovaného nádobí a transport připravených pokrmů do výdejních míst, které budou náležitě vybavené," dodala.