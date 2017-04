Bunkr pod Antonínkem láká návštěvníky. Za rok přišlo přes tisíc lidí

Už rok si může veřejnost prohlédnout vojenský bunkr pod Svatým Antonínkem, který nadšenci z Ostrožské Lhoty otvírali 23. 4. 2016. Na známém poutním místě je to nejen pro zájemce vojenské historie obrovský tahák.

V premiérové sezoně se na bunkr přišlo podívat několik stovek lidí. O jejich spokojenosti svědčí i zápisy v návštěvní knize.

„Super zážitek, super výklad. Byl jsem tady po třiceti letech, moc pěkné,“ napsal Pavel Bílek. Podobně hodnotil prohlídku muž, který se podepsal jako Jan. „Krásné vzpomínky na dětství, díky za odvedenou práci.“



Spokojený byl i šéf turistiky v Ostrožské Lhotě a zároveň jeden z hlavních organizátorů rekonstrukce bunkru Stanislav Kuřina. „Zájem je veliký, několikrát jsme tady byli i mimo vyhrazenou dobu. Pečlivě vedeme počet návštěvníků, přišlo přesně 1 043 lidí. Největší účast byla za jeden den ze školy v Blatnici. Přišlo 147 žáků plus 7 kantorů, to byl rekord. Nejvzdálenější návštěvník byl bývalý plukovník, přijel se podívat až z Nymburka,“ vypočítává zajímavosti Kuřina a láká na novinky v letošní sezoně.

Zahájení sezony bude v neděli 23. dubna. K vidění bude i vojenská technika a řada novinek.



„Máme aktualizované informace ve vitrínce, v bunkru jsou nově vysílačky a polní telefon. Přes zimu jsem udělal velkou nástěnku pro děti s hodnostmi naší armády. Zájemci mají možnost vidět vojenské klopové označení a výložky. Dál jsme prokopali s Josefem Bočkem odvětrání kvůli vlhkosti, která se za dva dny úplně vytratila. Bunkr nám krásně luftuje.“



Přesně rok po otevření se lhotští turisté rozhodli, že u bunkru otevřenou novou turistickou sezonu. Slavnostní zahájení bude v neděli 23. 4.

„Celá akce bude probíhat od 14 do 17 hodin. K vidění by mělo být i pár kousků vojenské techniky. Od bunkru je nádherný výhled na Chřiby, Buchlov a celý Dolnomoravský úval.

Pro ještě lepší pozorování sháníme kvalitní vojenský dalekohled. Návštěvníci se také můžou těšit na figurínu vojáka, kterou umístíme v bunkru u hospodářského zázemí,“ říká na závěr Stanislav Kuřina.

Vojenský bunkr pod Svatým AntonínkemVýstavba se datuje do šedesátých let minulého století. Dostal označení ÚŽ-6 (vojenské označení, Úkryt Ženijní číslo 6) a ve Zlínském kraji by podobných bunkrů mělo být minimálně 15. Jediný zpřístupněný je pod Svatým Antonínkem.

Bunkr sloužil jako spojařská pozorovatelna šestého motostřeleckého pluku z Uherského Hradiště. Před pěti lety ho získala do svého vlastnictví obec Ostrožská Lhota.

Celá oprava trvala zhruba rok a bylo na ní odpracováno úctyhodných 466 hodin. Bunkr je otevřený za příznivého počasí každou neděli od 14 do 16 hodin. Pro větší skupiny i mimo vyhrazenou dobu.

Kontaktní telefon: Stanislav Kuřina – 604 396 639, Josef Boček – 603 915 845.