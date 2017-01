Brodské sídliště Olšavu mají s městem spojit dva mosty pro pěší a cyklisty

Uherský Brod – Z uherskobrodského sídliště Olšava na tamní Slovácké náměstí je to vzdušnou čarou méně než kilometr. Pokud však potřebují jeho obyvatelé pěšky nebo na kole navštívit oblast poblíž Centra pohybových aktivit Delfín, nezbývá jim už mnoho let nic jiného, než překonat frekventovanou silnici I/50.

To by se však v příštích letech mělo konečně změnit. Projektem za 40 milionů korun, chce uherskobrodská radnice spojit sídliště Olšava s částí blízkou centru města pomocí dvou přemostění. Práce by přitom mohly začít již letos.

„Stavba bude rozdělena do dvou etap, z nichž by první mohla odstartovat již letos ke konci roku. Nejdříve bychom chtěli postavit přechodové přemostění přes řeku Olšavu. Až posléze by další stavba překlenula obchvat, čímž bychom obyvatelům jižní části města umožnili bezpečné pěší a cyklistické spojení s jeho centrálnější částí," upřesnil místostarosta Uherského Brodu Petr Vrána. Propojení se sídlištěm Olšava by podle něj mělo tamní radnici vyjít zhruba na 15 milionů korun. Zbytek by měly doplatit dotace. „V současnosti jsme podali žádost na Státní fond dopravní infrastruktury, takže už jen čekáme na její vyřízení," dodal Petr Vrána.

Rušná křižovatka představuje pro obyvatele Olšavy spojení s centrem města. FOTO: Deník/Adéla Buráňová