Bojkovice získaly ocenění za nejpřívětivější úřad Zlínského kraje

Bojkovice – Pokud by se někdo rozhodoval podle vstřícnosti městských úřadů, kde si má ve Zlínském kraji vyřídit potřebné dokumenty, měly by jeho kroky směřovat do Bojkovic. Tam totiž letos získali ocenění od Ministerstva vnitra Přívětivý úřad v kategorií obcí s rozšířenou působností. Cenu převzal na začátku prosince v Břevnově starosta Bojkovic Petr Viceník.

V Břevnově převzal starosta Bojkovic ocenění za nejpřívětivější obecní úřad ve Zlínském kraji. Foto: Archiv Ministerstva vnitra

„Soutěž byla vyhlašována na základě dotazníku, kde jsme jako obec odpovídali na dotazy ohledně řešení určitých životních situací a problémů obyvatel. Naše odpovědi se poté ověřovaly a na základě toho bodovaly," upřesnil postup při hodnocení úřadu Petr Viceník. Bojkovice tak získaly nejvíce bodů ze Zlínského kraje, přestože se nakonec v celostátním měřítku mezi nejlepší tři obce nevešly. „Snažíme se přistupovat k návštěvníkům úřadu nejlépe, jak to jde. Často se jedná o jejich subjektivní pocity, které mohou záležet na mnoha faktorech. I tak jsme ale za ocenění rádi," dodal Petr Viceník.

Autor: Vojtěch Trubačík