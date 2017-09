Další rána pro Vyškovec. Obec bude po obchodu a zastávce nově i bez telefonů

Na to, že život na některé z usedlostí v krásné přírodě Bílých Karpat, ale také v nehostinné krajině Kopanic, není žádný med, si zvykly obyvatelé Vyškovce už dávno.

Uzavření obchodu koneckonců potkalo už mnohem větší obce, o něco raritnější absence autobusové zastávky uprostřed Vyškovce tak byla zatím jedna z mála skutečných nevýhod, která nutila místní urazit i několika kilometrovou trasu kvůli jedinému spoji s veřejnou dopravou sídlícím na kraji obce.

K tomu se však nyní přidala další, pro některé poslední kapka jejich trpělivosti v podobě zrušení pevných linek. Ti se tak obávají, že ve Vyškovci nezůstane jediný spolehlivý spoj s okolním světem. Mobilní signál totiž není dostupný každé tamní domácnosti.

„Na Vyškovci vlastním pouze takovou malou zemědělskou usedlost, nicméně poslední dobu tam bývám čím dál tím častěji. Když mi došel dopis o odpojení pevné linky, nechtěl jsem věřit vlastní očím. Sám musím chodit okolo domu a chytat signál, pokud chci něco odeslat. Bez pevné linky budu od okolního světa úplně odřízlý,“ stěžoval si Bohumil Michalec.

Rozbité silnice a odpojené pevné linky telefonů

Podle jeho slov se stav obce pod vedením současného starosty Bohumila Hodulíka jenom zhoršuje.

„To, že musíme chodit nakupovat jinam, se ještě dá pochopit. Proč ale někdo neopraví silnice tak, aby se k nám mohly dostat autobusy? Vždyť starší lidé musejí pro nákup nebo do lékárny absolvovat i několik kilometrů s plnou taškou v ruce,“ kroutil hlavou Bohumil Michalec.

Odpojení telefonních linek je podle opět jenom důkazem, že se vedení obce nesnaží pro své obyvatele něco dělat.

„Když se telefony zaváděly, stála každého přípojka tisíce korun. Dneska se zase ruší s tím, že je místním nabízen mobilní tarif od společnosti O2, který je ale téměř o polovinu dražší než pevná linka, navíc nemá dobrý signál. Nevím proč proti tomu starosta nezakročí,“ dožadoval se odpovědí.

Tvrdý kraj, tvrdý život. Zvykněte si

Dle slov Bohumila Hodulíka jsou některé z uvedených problému těžce řešitelné a místní si tam jednoduše musejí na život na Vyškovci zvyknout.

„Ze sto padesáti obyvatel nikdo nechce obchod provozovat, přestože jsme nabízeli nájem prostor za korunu. Autobusové spoje máme pravidelné, ačkoliv je opravu pouze jedna zastávka na začátku obce. Dál ale cesta nevede. Je třeba si uvědomit, že žijeme v Kopanicích, a vyrovnat se s tím,“ poznamenal Bohumil Hodulík.

Rušení pevných linek byl podle něj mělo být nahrazeno dostatečným mobilním pokrytím.

„Vykrytí v současnosti máme pouze od společnosti O2. Mobilní vysílač máme dole v obci, nahoře to zase vykrývají vysílače ze Žítkové a Mikulčina vrchu. Takže teoreticky by měl signál téměř všude být. Komu něco nefunguje, měl by si stěžovat přímo u operátorů,“ doplnil Bohumil Hodulík.

Důvody pro zrušení pevných linek však nejsou podle mluvčí České telekomunikační infrastruktury (CETIN) Kamily Dunděrové ekonomické, ale majetkoprávní.

Mobilní pokrytí lokality bude dostatečné

„Nový majitel nemovitosti, na které bylo zařízení umístěno, nám odmítl prodloužit nájemní smlouvu. Přesun zařízení na jinou lokalitu, nabídnutou panem starostou, nebyl možný, lokalita neměla přímou viditelnost na opakovací stanici umístěnou u obce Kykula. Abychom zajistili pro obyvatele možnost volání, byla nad obcí instalována základnová stanice mobilní sítě s investicí řádově milion korun,“ objasnila Kamila Dunděrová.

Operátorem této stanice je pak společnost O2, která pro místa se slabším signálem nabízí řešení.

„Mobilní služby mohou využívat na stejném přístroji jako doposud, pouze dojde ke změně telefonního čísla. V místech, kde je slabší signál, ho lze posílit instalací antény, která příjem signálu zesílí,“ sdělila mluvčí O2 Czech Republic Lucie Pecháčková.

Při pečlivém výběru tarifu by pak nemělo dojít ani ke zdražení služeb.

„Co se týká tarifu, mohou využít kterýkoli z naší nabídky. Například tarif FREE O2 60 s neomezeným voláním do sítě O2 a 60 minutami do ostatních sítí za 349 korun měsíčně, případně za 249 korun při kombinaci služeb,“ dodala.