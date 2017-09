Bez šťavnatých jablek by byl podzim v Huštěnovicích bez chuti

Před huštěnovickým muzeem se v sobotu odpoledne uskutečnil šestý ročník Moštování ovoce. Akce, která na vesnici patří jako ulitá k podzimu. Proto nad ní převzal záštitu ministr zemědělství Milan Jurečka.

Při akci nemohl chybět velice osvěžující a blahodárný nápoj, jablečný mošt, který z 350 kilogramů šťavnatých jablek, přivezených z Nedakonic, a šedesáti kilogramů z Huštěnovic, presovali před zraky široké veřejnosti Bohuslav Bazala, František Vaverka a Jaroslav Sucháň, Milan Dvořáček a další huštěnovičtí zahrádkáři.

Ti se nechali slyšet, že jablečný džus z obchodu nemá s poctivým domácím moštem skoro nic společného. To prý ví každý, kdo jednou lahodný domácí mošt okusil. „Lidé by měli moštovat pouze zdravá jablka. Nikdy ne nahnilá a zkažená. Nejvýše mohou být čerstvě potlučená,“ ochotně utrousil František Vaverka.

Jablečný mošt je podle huštěnovických zahrádkářů potřeba urychleně zkonzumovat, což ale na vesnici nebývá problém. „V ledničce vydrží v pet lahvích čerstvý dva týdny, ale je možné jej také sterilovat a uskladnit v chladném místě. To pak vydrží až do jara. Nebo jej v pet láhvi dát do mrazáku a o Vánocích dát do hrnce s teplou vodou. To bude opět jako čerstvý,“ radili zahrádkáři lidem.

V Huštěnovicích neukázali lidem jen proměnu jablek v chutný mošt, ale připravili návštěvníkům akce spoustu zábavy. Před muzeem se prezentovaly svým pořadem děti z tamní mateřinky a základní školy, zapěl tam ženský pěvecký sbor z Kudlovic. Velké pozornosti se těšila u dětí i dospělých jízda na elektrickém býku, jejímž cílem bylo udržet se v jeho sedle co nejdéle. Automatický program zajistil všem jezdcům stejné podmínky. „Denně jsem v posilovně, takže jsem si myslel, že se na tom elektrickém býku udržím. Ale nepodařilo se mi to ani jednou,“ řekl osmadvacetiletý otrokovický svalovec Jiří Kotalík. Perfektní jízdu ale předvedl na elektrickém přepravníku Segwey.

Na své si přišly i děti, pro něž byly v muzeu připraveny tvůrčí dílničky, venku jízdy na koních nebo laskání se s pejsky.