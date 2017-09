Báleše, makovce, škvarky i nudle. Tak chutnalo Slovácko na Rochusu

„Dejte si na to povidla a nechte si to posypat mákem,“ radila Marie Jakubíčková, členka Babince z Kozojídek, všem příchozím, kteří přijeli na Slovácký festival vůní a chutí ochutnat to nejlepší z regionální kuchyně.

V uherskohradišťském parku Rochus se ochutnávaly báleše s povidly i domácí zabijačka na čtvrtém ročníku Slováckého festivalu vůní a chutí.Foto: Deník / Trubačík Vojtěch

Mimo na sladko připravených placek z kynutého těsta mohli ještě zkusit dalších dvacet pochutin, které v sobotu 23. září nabízel areál uherskohradišťského parku Rochus. „Počasí moc nevyšlo a jsme trochu promrzlí, ale jsem ráda, že jsem se díky festivalu vůbec dozvěděla o parku Rochus. Je to nás vůbec první návštěva Rochusu a přestože jsem si myslela, že to bude trochu větší, jídlo je výborné. Škvarkové pomazánky jsem si byla už dvakrát přidat,“ přiznala Jana Tomešová, která v sobotu vážila cestu do Hradiště až z Veselí nad Moravou. ČTĚTE TAKÉ: Brodexpo ukázalo krásu tradičních řemesel ČTĚTE TAKÉ: U Uherského Brodu se srazily dva kamiony Co všechno dalšího nabídl už čtvrtý ročník kulinářské akce poodkryla za pořadatelský Region Slovácko Lenka Durďáková. „Máme zde více než dvacet místních producentů specialit. Například nabízíme česnek z Dolního Němčí, pečeme chleba v hliněné peci, děláme nudle a najít lze i domácí zabijačku,“ popsala náplň letošního festivalu. Kromě samotného vaření však přišlo na řadu i několik doprovodných kulturních vystoupení. „Dopoledne hrála cimbálová muzika Čarapa, odpoledne pak zazpívaly Drmolice z Polešovic,“ dodala Lenka Durďáková. Ačkoliv při pohledu na báleše, makovce, domácí džemy či med mnozí návštěvníci nedokázali odolat, ředitel Parku Rochus Jan Blahušek mířil do jiných vod. „Abych řekl pravdu, jsem spíše masový, takže za mě to dneska vyhrává jednoznačně domácí zabijačka, kterou splachuju Jarošovským pivem,“ dodal. ČTĚTE TAKÉ: Den bez aut v Uherském Hradišti nabídl zásah hasičů i dráhu pro koloběžky ČTĚTE TAKÉ: Auto s matkou a malými dětmi vyletělo ze zatáčky na střechu

Autor: Vojtěch Trubačík