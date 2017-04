Audit Deníku: Podpořila vláda regionální potraviny?

Udělala vláda dost pro podporu výroby a prodeje domácích potravin? Zlínsko říká „NE". Podle 21,9 % panelistů z celé ČR udělala vláda dostatečná opatření pro podporu výroby a prodeje domácích potravin. V našem kraji s tím však nesouhlasí 85 % dotázaných.

Ilustrační fotoFoto: VLP

Velký seriál Deníku pokračuje dalším ožehavým tématem - podporou vlády výrobcům a prodejcům domácích potravin.

„Ze strany státu není dostatečná podpora," říká například ředitelka Agrární komory Zlín Jana Brázdilová.

Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín, hodnotí snahu vlády kladně: „Pomohl zákon o významné tržní síle. České výrobky je třeba dále více propagovat a podporovat české zemědělství."

Bioprodukty se lépe prodávají v malých obchodech

Zlínsko – Některé supermarkety se snaží vyvolat dojem, že se zaměřují na domácí, čerstvé, poctivé potraviny. Mnohé obchody mají regály vyhrazené pro bio produkty nebo pro produkty z místních farem. Farmáři jsou ale obvykle z chování supermarketů zoufalí.

Stává se, že pokud chtějí nabízet své zboží v supermarketech, musejí jít s cenou dokonce pod výrobní náklady. Jogurt, který vyprodukují za deset korun, pak obchodníci prodávají třeba za devět. Navíc musejí podepsat s obchodními řetězci smlouvy s razantními sankcemi při nedodržení podmínek. To může být pro malé farmáře likvidační.

„Líbilo by se nám vidět naše výrobky v regálech velkých obchodů, ale bližší jsou nám malé prodejny, které nás nenutí srážet cenu," vysvětlil Stanislav Šindler z Ekofarmy Javorník.

„Je dobré, když nás prodavači znají, vědí, co nabízíme a pro své zákazníky mají výrobky s příběhem," popsal. Ekofarma Javorník nabízí bio maso, mléčné jogurty i pečivo ve své vlastní prodejně a rozváží potraviny do celé republiky.

„Kdo nakupuje v místním obchůdku ví, co nakupuje. Může se k nám i přijet podívat, jak vyrábíme povidla," doporučil David Ryšavý z firmy Eko sady Komňa. Na rozdíl od povidel, které jsou zabalené, je problém s cukrářskými výrobky.

„Peču zdravé pochoutky a ráda bych je prodávala v obchodech, ale musely by být zabalené, označené výživovými hodnotami, alergeny a mít hygienické osvědčení. To je pro mne příliš komplikované," uvedla Michaela Tokarčíková ze Slavičína.

Podpora domácích potravin vázne, míní osobnosti z Kroměřížska

Kroměřížsko – Udělal toho stávající český kabinet dost pro podporu výroby a prodeje domácích potravin? Pokud jde o osobnosti z Kroměřížska oslovené Deníkem do pravidelné rubriky Panel Deníku, tentokrát se většina z nich shodne, že odpověď zní NE.

Třeba podle ředitelky Knihovny Kroměřížska Šárky Kašpárkové se to nejlépe pozná v obchodech.

„Já nakupuji základní potraviny domácí výroby, dávám přednost místním výrobcům. Ale kupte si například české ryby. To už je problém, čerstvé nejsou a zmražené jsou plné vody. A hlavně, české potraviny také nezvýhodňují jejich ceny," říká.

Takříkajíc přímo z první ruky může podporu regionálních zemědělců hodnotit Jan Hašek, který je šéfem kroměřížské Agrární komory a zároveň také vede Agrodružstvo v Postoupkách. A příliš lichotivé vyjádření pro současný český kabinet bohužel nemá.

„Jsme dovozový stát na základní potraviny. Například každé druhé prase, které sníme, pochází z dovozu," upozorňuje.

Podle ředitele kroměřížského Arcibiskupského gymnázia Jana Košárka je problémem také složitá legislativa a přehnané hygienické požadavky na české, potažmo moravské výrobce potravin.

Šéf Muzea Kroměřížska Jiří Stránský zase upozorňuje na to, že domácí výrobci těžko mohou být konkurence schopní, pokud vyrábějí ziskově jen za podpory dotací.

„A také dokud budou lidé kupovat podle ceny a ne podle kvality," dodává.

Předchozí kroměřížská starostka Daniela Hebnarová, která nyní působí jako ředitelka tamního Domu kultury, také soudí, že podpora vlády tuzemským výrobcům není dostatečná.

„Byť ministr zemědělství se české potraviny podporovat snaží, jejich celková kvalita zaostává za evropským průměrem. To asi ostatně tuší i každý český spotřebitel," uzavírá Daniela Hebnarová. (hed)

Vláda nepodporuje prodej domácích potravin, shodli se osobnosti Slovácka

Slovácko – Udělal toho současný český kabinet dost pro podporu výroby a prodeje domácích potravin? Oslovené osobnosti ze Slovácka se shodli na záporné odpovědi, jen někteří váhají s tím, že by to vždy mohlo být lepší. Podle místostarosty Buchlovic a fotografa Bořka Žižlavského se stačí podívat na nabídku obchodů.

„Podívejte se do obchodů s potravinami na výrobce jednotlivého zboží. Je mně z toho smutno, co všechno nejsme schopni vypěstovat," povzdechl si známý fotograf a autor knih. Podobně negativní názor má i ředitel Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Radovan Jančář.

„Celkově je podle mého názoru špatně nastavena dotační politika pro zemědělce, měli bychom si vzít příklad z Polska," doporučil ředitel hradišťské knihovny.

S osobnostmi regionu ale příliš nesouhlasí ředitel jednoho z největších zemědělských družstev v regionu - Ostrožska Ladislav Zelený. Podle jeho zkušeností stát podporuje domácí producenty čím dál víc.

„Dlouhodobějším problém bude spíše to, aby naše potraviny vytěsnily ty dovozové. Na našem trhu totiž není místo. Je obsazené zahraničními produkty," nechal se slyšet Ladislav Zelený.

Zvýšený zájem vidí ředitel Ostrožska v poptávce po regionálních, domácích produktech. „Rok od roku je o ně větší zájem, sledujeme to u nás už nějakou dobu," doplnila svá slova Ladislav Zelený.

Názorům osobností se lehce vymyká sice záporné stanovisko Michala Zetela, přesto s jedním ale.

„Nevím, proč by měla vláda podporovat prodej domácích potravin. Evropský trh by měl být zcela otevřený," má jasno ředitel slováckého divadla s tím, že si každý může koupit potraviny, odkud chce. (bm)

Podpora od státu? Je to spíše naopak, zní z Valašska

Valašsko – Podporuje stát dostatečně výrobu a prodej domácích potravin? Podle osobností a producentů z Valašska oslovených naší redakcí do pravidelné rubriky Panel Deníku tomu tak není.

Spíše je to naopak.

„Vláda mi při vaření piva neuvěřitelně pomáhá. Zejména nastavením výše pojištění zaměstnanců a pak zavedením EET. V současné době navíc může na výrobu našeho piva dohlížet až osmnáct kontrolních orgánů, cítím se velmi podpořen," říká s ironií v hlase provozovatel Karlovského minipivovaru Lubor Gášek.

Podle něj je další „velký cirkus" označování určitých výrobků jako oficiální regionální potravina.

„Na těchto značkách jenom vydělává pár vyvolených. Lidi na značky kašlou, zajímá je chuť a cena. Naše pivo je dražší, ale ti, co si ho dají, za kvalitu zaplatí," vysvětlil Lubor Gášek.

Doplnil, že v hospodě, kterou provozuje, se objevili noví hosté, kteří chodí právě kvůli tomu, že zde vaří vlastní pivo.

Kriticky se k roli státu v podpoře domácích výrobců staví také Soňa Zelíková, vedoucí občanské poradny.

„Domnívám se, že se vláda soustředila spíše na masivní mediální propagaci. Přímá podpora regionálních výrobců, prodejců regionálních výrobků by byla vhodnější," míní Soňa Zelíková.

Podle jednatele Spolku pro zachování valašských tradic Milana Marečka vláda nedokázala dostatečně ochránit české zemědělce.

„Dopustila dovoz levnějších nekvalitních potravin ze zahraničí a deformovala tak domácí konkurenční prostředí," je přesvědčený Mareček.

Souzní s ním ředitelka Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně Helena Gajdušková.

„V řetězcích je místních potravin málo. Je škoda, že jsou tam zejména nekvalitní potraviny z Polska. Měli bychom si svůj trh a své zdraví hlídat lépe," říká.

Udělala vláda dost pro podporu výroby a prodeje domácích potravin?

Odpovědi panelistů Zlínského kraje

INDEX Zlínského kraje

15%

O tom, že vláda udělala dost pro podporu výroby a prodeje domácích potravin je přesvědčena menšina panelistů Deníku ze Zlínského kraje

Lubomír Nečas, 62 let, lékař

Ne. Stále jsou potraviny ze zahraničí v prodeji levnější než domácí produkce. Nejsou srovnatelné dotace. Nejsme soběstační.

Jana Janíková, 56 let, děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

NE. Nevím o tom



Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice

NE.

Martin Pášma, 44 let, vedoucí kulturního zařízení, dramaturg, moderátor

NE. Jiné země se o své zemědělce a výrobce potravin starají mnohem lépe. Je to hanba našich vlád.

Marian Dej, 42 let, kněz

NE. Když si porovnáme třeba dotace pro zemědělce v Holandsku, tak se to nedá srovnat. To se vidí třeba v supermarketech, kde české výrobky tvoří docela malý podíl a jsou řetězce, kde české kvalitní výrobky cenou nedokážu konkurovat.

Petr Vabroušek, 43 let, profesionální triatlet

ANO I NE. Je to příliš široká problematika pro jednoduchou odpověď. Pomohla by více přímá podpora, stejně jako boj proti dotacím zahraničních produktů.

Jaroslav Janeba, 69 let, šéftrenér zlínských vzpěračů

NE. Alespoň o tom nevím.

Petr Kochta Kochaníček, 47 let, skladatel, muzikant, manažer

NE. Naše děti by si rády kupovaly mrkev místo čokolády, ale co nadělají – průmyslová mrkev v supermarketu je hnusná a hned vedle se prodávají polské sladkosti. To je pak volba jasná. Myslím, že kuře už není kuře, rohlík není rohlík a jogurt není jogurt. Asi by se to mělo všechno přejmenovat.

Čestmír Vančura, 63 let, známý zlínský podnikatel

ANO i NE. Věnovala tomu pozornost, otázkou je účinnost některých programů, vyhodnocení její efektivnosti.

Martin Gazda, 40 let, iniciátor projektu Malé Mimi a majitel reklamní firmy

NE. Jev tom navíc chaos. Existuje několik značek označující kvalitu domácích potravin, jsou nesjednocené, každá s jiným hodnocením potravin, s jiným mediálním rozpočtem a každá od jiné zájmové skupiny ať už dodavatelů, nebo ministerstev.

Jan Skoch, 60 let, předseda Základní odborové organizace Continental Barum Otrokovice

NE. Žádná z porevolučních vlád toho v tomto směru moc neudělala. Souvisí to ale také se stále velmi nízkými mzdami ve srovnání se západními sousedy. Mnoho lidí se musí řídit při nákupu především podle ceny výrobku a ne podle jeho původu.

Hynek Steska, 58 let, učitel

NE. Ani to není její prioritní úkol. Záleží hlavně na volbě spotřebitele, jaké potraviny nakupuje.

Michal Mynář, 61 let, šéf Otrokovické Besedy

NE. Drobný výrobce i živnostník je natolik zavalen byrokracií, že je téměř zázrak, že ještě něco produkuje.

Jana Brázdilová, 55 let, ředitelka Agrární komory Zlín

NE. Není dostatečná podpora ze strany státu zachovat české zemědělství a potravinářství.

Vlastimil Vajďák, 57 let, ředitel Charity Zlín

ANO I NE. Největší problém pro naše potraviny vznikl při jednáních před vstupem do EU. Nyní se jedná jen o korekce toho co se nepovedlo dřív.

Vladimír Řihák, 52 let, lékař

Ne. Když vidím při nákupech v supermarketu, jak se některé potraviny tváří býti českými a přitom jsou ze zemí, ke kterým nemám naprosto důvěru, tak mi to vadí. Mělo by být zcela jasné, kde byl výrobek vyroben, na to mám jako spotřebitel právo.

Kde byl zabalen, je mi vcelku lhostejné, pokud obal není vyroben někde v Asii.

Luděk Randár, zlínský herec

Já doma potraviny nevyrábím tzn. že nevím.

Zuzana Lapčíková, 48 let, hudebnice, učitelka

Ne. Naprostá většina populace je živa průmyslově vyráběnými potravinami, je to výhodnější.

Pavel Hrubec, 55 let, ředitel MJVM Zlín

NE. Nejsem o tom přesvědčen, podle mého názoru o tom jasně svědčí velké procento dovezených potravin v obchodech, včetně těch, které tu umíme kvalitně vyrobit. Některá opatření se mi dokonce jeví, že komplikují fungující praxi (např. zákon regulující prodej vína).

Eduard Bláha, ředitel Lázně Luhačovice a Jáchymov

To neumím zhodnotit a nechtěl bych se populisticky chytat kampaní na jihočeskou rybu apod., které podle mě podporovaly spíš vítězné mediální agentury než spotřebu tuzemských ryb. Obecně si ale myslím, že je něco nezdravého v našem přístupu k zemědělství a domácí produkci potravin , když se neobejdou bez dotací. Nemusí to ale být problém vlád. Možná jde o nás spotřebitele, kteří se ženeme za cenou a nákupní giganty nás zajímají víc než farmářský obchůdek na rohu.

Lukáš Žaludek, 32 let, hoteliér

ANO. Tuzemské a farmářské potraviny jsou trendem poslední doby. Vláda má tom jistě svůj nezpochybnitelný podíl.

Josef Bernátík, 64 let, starosta Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje

NE. Hlavně v prvních letech po vstupu do EU nebyly dostatečně vyjednány potřebné podmínky pro podporu výroby a prodeje potravin v ČR, což se v současné době těžce napravuje.

Oldřich Hájek, 36 let, ekonom a regionalista

ANO. Již řadu let probíhá celé spektrum na podporu domácích potravin. Ať již rybích produktů, vína a dalších potravin tuzemské produkce. Spotřebitelské chování dokazuje, že tyto kampaně měly efekt.

Milan Kladníček, 48 let, ředitel Městské policie Zlín, předseda Kolegia ředitelů MP Statutárních měst a Hlavního města Prahy

ANO. Přijetím zákona o významné tržní síle. České výrobky je třeba dále více propagovat a podporovat české zemědělství. Domnívám se, že kontrolní úřad by byl na místě – mnoho zahraničních produktů je stále vydáváno za české. Je třeba nerezignovat a dále chránit český trh a dobrou pověst české potravinářské tradice.

Jan Wurst, 30 let, učitel v Základní škole Trávníky v Otrokovicích

NE. Ačkoli mohou malí zemědělci žádat o dotace, nejvíc ukrojí velcí hráči. Malí zemědělci čelí přílišné byrokracii. Dnes si založit farmu je poměrně složité.