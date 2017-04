Audit Deníku: Co třeba Konzervatoř třetího věku za podpory státu?

„Uvažuji o tom, že bych si mohl vyzkoušet nějaký podnik s podporou státu založit. Asi bych zkusil podnikat ve výrobě hudebních nástrojů pro starší a pokročilé. Důchodců přibývá, nemůžou najít práci, sedí doma a nudí se. Tak bych pro ně vyráběl nějaké hudební nástroje, které i při třesavce a skleróze v klidu zvládnou. A určitě bych založil Konzervatoř třetího věku," říká možná trochu s nadsázkou zlínský muzikant a skladatel Petr Kochta Kochaníček.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Irena Trojková

Dvě třetiny oslovených osobností ze Zlínska, které se účastní pravidelného auditu Deníku, si nevybavují ve svém okolí firmy, které by v posledních pěti letech vznikly za podpory státu.

„Nevím o žádné firmě. Zato ale vím o několika, které zanikly, anebo je zánik čeká," podotkl šéftrenér zlínských vzpěračů Jaroslav Janeba.

Pouze sedm ze čtyřiadvaceti osobnotí o podnicích, které podpořil stát, ví. V odpovědích například několikrát zazněl v poslední době tolik diskutovaný zlínský Mitas, jehož zaměstnanci byli v úterý dvě hodiny ve stávce.

„Firem a společností podpořených státem je v našem okolí celá řada, ač mnohde to není tak zjevné. Bohužel na jednom trhu fungují vedle sebe společnosti, které aktivně dotace čerpají, byť nemají tak kvalitní produkt a s nimi soutěží společnosti, které se na dotace nesoustředí a věnují se více kvalitě produktu. Dotace nepředstavují prostředí pro férovou soutěž," nastínil svůj názor ekonom a religionista Oldřich Hájek. (hed)

Pobídky od státu? Průmyslové zóně v Holešově nepomohly

Holešov – Je to jedna z největších průmyslových zón v Česku, jenže většina z 360 hektarů její plochy zeje prázdnotou: taková je osm let po dokončení realita průmyslové zóny v Holešově.

Právě ji zmiňovali v anketě Deníku nejčastěji osobnosti z kroměřížského regionu jako příklad investičních pobídek státu – bohužel, značně neúspěšný. V zóně zatím sídlí pouze pár soukromých firem, původní představy přitom slibovaly až 12 tisíc pracovních míst.

Kraji dokonce v krajním případě může hrozit, že bude dotace vyčerpané na stavbu zóny vracet.

Hlavním motivem vlekoucím se už celá léta jsou spory kolem případné ekologické zátěže a podzemních vod. Zaplnění zóny ale vázne také kvůli průtahům s dokončením dálnice D49 směrem od Hulína na Fryšták a dále na Slovensko.

Na nezaplněnost zóny si stěžují starostové z regionu a mnozí aktivisté, případně další osobnosti.

„Už dávno měla přispívat k rozvoji kraje a zatím si vyžaduje spíše jen náklady," zmínil se před loňskými krajskými volbami známý zlínský ekonom a regionalista Oldřich Hájek.

V minulosti už se v souvislosti s holešovskou zónou hovořilo o řadě případných velkých investorů, například americké firmě Amazon. Zatím naposledy byla zmiňovaná potenciální investice tchajwanské společnosti HTC, která je jedním z největších výrobců mobilních telefonů na světě.

Firma prý zvažovala výstavbu servisního střediska pro zákazníky z celého kontinentu, k podobné investici ale zatím nedošlo. (hed)

Stát by měl podporovat živnostníky, ne velké firmy

Slovácko – „Jakákoliv finanční podpora vzniku podniků je samozřejmě velmi důležitá a podporuji ji," nechala se k tématu podpory firem státem slyšet ředitelka Diakonie ČCE – střediska Cesta Zuzana Hoffmannová s tím, že žádnou podobnou firmu, která by vznikla za podpory státu, nezná. Na odpovědi ne se v podstatě shodly všechny oslovené slovácké osobnosti. Dvě vycházely ze svého předpokladu, že by se mohlo jednat právě o jimi zmíněné firmy. Pro podporu státu je i ředitel Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti, je tam však jedno ale.

„Spíše než velké korporace by měl stát podporovat drobné podnikatele a živnostníky, více si jich vážit a snažit se jim vytvářet vhodné podmínky," poukázal na diskutovaný problém Jan Vorba z UNESCA. Podle ekonoma Oldřicha Hájka je firem podpořených státem v našem okolí celá řada, ač mnohde to není tak zjevné. „Bohužel na jednom trhu fungují vedle sebe společnosti, které aktivně dotace čerpají, byť nemají tak kvalitní produkt a s nimi soutěží společnosti, které se na dotace nesoustředí a věnují se více kvalitě produktu. Dotace nepředstavují prostředí pro férovou soutěž," nastínil svůj názor ekonom Oldřich Hájek. (poh)

Investiční pobídky státu firmám zůstávají mimo pozornost veřejnosti

Valašsko – Podpora státu soukromým firmám není pro veřejnost přitažlivým tématem. Dokazuje to předvolební audit Deníku mezi vybranými osobnostmi valašského regionu.

Odpověď na dotaz, zda si ve svém okolí vybavují konkrétní podnik, který by byl příjemcem investiční pobídky od státu, byla v deseti případech z deseti záporná. „Takovou informaci jsem v médiích nezachytila a sama jsem se o tuto problematiku nezajímala, abych informace cíleně vyhledávala," řekla Valašskému deníku například Soňa Zelíková, vedoucí občanské poradny.

Jednatel Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí Milan Orálek podle vlastních slov ví o vznikajících nových provozovnách firem, ale o zcela nové firmě nikoliv. „Máme tu ale nesmyslnou zónu za sto milionů korun, kde jsou po patnácti letech přestěhovány dvě menší firmy," poukázal na ne zcela efektivní využití prostoru k podnikání.

O průmyslových zónách se zmínil také ředitel vsetínského střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické Dan Žárský. „Předpokládám, že průmyslové zóny, na nichž průběžně přibývají nové výrobní podniky, byly mimo jiné spolufinancovány státem," odpověděl na otázku redaktorů Deníku.

Vzpomněli byste si alespoň na jednu továrnu či podnik ve vašem okolí, o kterém víte, že v posledních pěti letech vznikl za finanční podpory státu (stát na něj poskytl tzv. investiční pobídku)?

Odpovědi panelistů ze Slovácka

INDEX Zlínského kraje25%

Bořek Žižlavský, 54 let, publicista a fotograf

NE. Přemýšlím, ale na žádnou firmu nemohu dojít. Možná, že nějaká taková v okolí je, anebo není?

Zuzana Hoffmannová, 39 let, ředitelka Diakonie ČCE – střediska CESTA UH

NE. Takový podnik sice ze svého okolí neznám, nicméně jakákoliv finanční podpora vzniku podniků je samozřejmě velmi důležitá a podporuji ji.

Ivo Frolec, 55 let, ředitel Slováckého muzea Uherské Hradiště a místostarosta UH

NE. Ve Zlínském kraji získala investiční pobídku státu naposledy firma Saker či tuším PWO Czech republic. V minulosti byl velmi úspěšný např. Barum Continental. Nejednalo se však o vznik nové továrny či podniku.

Pavel Chabičovský, 37 let, OSVČ - dětský bavič a moderátor, pořadatel kulturních akcí, majitel společnosti zastupující známé umělce a umělecké soubory

ANO. Tedy předpokládám Evektor, Autopal a další významní zaměstnavatelé, snad jim stát aktivně pomáhá. Nemenší užitečnost mají i chráněná pracoviště, či např. Altech.

Radovan Jančář, 49 let, ředitel Knihovny BBB Uh. Hradiště

Nevím, zda to spadá do kategorie továren nebo podniků, ale snad Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor TRIANGL v Uh. Hradišti.

Jiří Jilík, 72 let, důchodce

NE.

Antonín Mach, 48 let, ředitel Klubu kultury v Uherském Hradišti

NE.

Libor Plšek, 41 let, hudebník

NE. Ve svém okolí neregistruji žádný takový podnik.

Jan Vorba, 36 let, ředitel základní školy

NE. Spíše než velké korporace by měl stát podporovat drobné podnikatele a živnostníky, více si jich vážit a snažit se jim vytvářet vhodné podmínky.

Michal Zetel, 36 let, ředitel Slováckého divadla Uherské Hradiště

NE.

SEZNAM VŠECH osobností ze Zlínského kraje účastnících se auditu Deníku najdete ZDE