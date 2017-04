Bláznivé počasí: v půli dubna sněží

Zatímco v předchozích letech se už lidé chystali pomalu do plavek, nyní vytahují zimní bundy a kulichy. Sledujte s Deníkem, co se děje venku a jak bude v dalších dnech.

Bílé sněhové vločky společně s bílými kvítky ovocných stromů poletují dnes moravským vzduchem. Ve vyšších polohách jsou silnice pokryty mírnou vrstvou čerstvého sněhu.

"Bojíme se, že nám pomrznou trnky a úroda by tak byla mizerná," říká Pavel Suchý z Vizovic. O úrodu se obává právem. "Skutečně je velké riziko pomrznutí květů a neúrody ovoce," potvrzuje mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.

Extrémní počasí na tuto roční dobu podle něj potrvá do pátku. Nejmrazivější má být čtvrteční a páteční ráno.

"Hrozí možnost náledí, sněhových jazyků i silný vítr a sněžení," doplňuje.

Velkého mrazu se obávají také pěstitelé švestek v Bílých Karpatech.

„Ranné odrůdy jsou již v plném květu a mráz pod mínus tři stupně je určitě zničí," postesknul si David Ryšavý, který pěstuje švestky zejména na povidla.

„Některé stromy jsou naštěstí zatím bez květu, ale to jsou pozdější odrůdy," vysvětlil s tím, že existují i zajímavé možnosti, jak ovocné plody před mrazem uchránit.

„Když je nahlášený silný mráz na jaře, tak je možné plody postříkat vodou, oni zamrznou a ta ledová slupka je ochrání, což se používá hlavně v Itálii, ale osobně jsem to nezkoušel," doplnil. Dalším způsobem je také zapnutí větráků s horkým vzduchem nebo zapálení ohňů.

Velmi mrazivé je nejen čtvrteční ráno, ale mráz nás potrápí také v pátek. Ve Zlínském kraji by rtuť v teploměru mohla v pátek ráno klesnout až k mínus čtyřem stupňům. Obloha má být ve čtvrtek zamračená, v pátek jasná. Velmi neochotné oteplování bude pokračovat až do konce dubna. Teplé dny se očekávají až v květnu. Řidiči na letních pneumatikách tak musejí být hlavně ve vyšších polohách velmi opatrní a přizpůsobit jízdu aktuálnímu stavu vozovky.

MARCELA KANIOVÁ

Silničáři sypali preventivně na Brodsku, silnice jsou ale sjízdné

Slovácko – Na několika místech regionu to vypadá, že se vrátila zima. Především v obcích na Uherskobrodsku padá déšť se sněhem nebo drobně sněží. Správa a údržba silnic Slovácka má v pohotovosti čtyři auta, dvě na Uherskobrodsko a dvě na Uherskohradišťku.

"Vrátili jsme se do zimního režimu. V úterý bylo bílo na Mikulčině vrchu a tím směrem, ale to jsme ještě nesypali. Ve středu sypač vyjel a preventivně posypal Vyškovec, Troják a okolní obce," nechal se slyšet Rostislav Buchtík, jednatel Správy a údržby silnic Slovácka s tím, že zhoršení situace nepředpokládají, protože je teplota nad bodem mrazu.

Chřiby jsou sjízdné bez problémů. V následujících dnech se budou teploty pohybovat mezi dvěma a osmi stupni přes den a v noci meteorologové čekají až minus tři stupně. Sněžení má pomalu ustávat a přestože denní teploty se zvýší, ty noční se naopak sníží a v pátek může ojediněle klesnout teplota až na minus osm. (bm)

Sníh v dubnu vystrašil řidiče, na Kroměřížsku je ale zatím klid

Kroměřížsko - Zatímco některé moravské regiony bojují ve středu časně ráno s poněkud netradičním dubnovým počasím, Kroměřížsku se podle dostupných informací zatím sněžení vyhnulo. Ve Zlínském kraji tak mají napilno hlavně silničáři na Valašsku, kde museli na horách vyrazit v opravdu dost pozdní termín se zimní technikou, potíže jsou také v Olomouckém kraji, především na Šumpersku a Jesenicku.

"My jsme zatím do terénu vyrážet nemuseli, nemáme ani nic hlášeno. Lehce sice možná místy posněžuje, u nás na Kroměřížsku především v Hostýnských vrších, ale silnice jsou teplé a hned to mizí," hlasil Deníku ve středu ráno přímo z terénu dispečer Správy a údržby silnic Kroměřížska. Přímo v Kroměříži pak komplikovala dopravu pouze nehoda na náměstí Míru, kde se před sedmou ranní srazila dvě osobní auta, srážka se ale obešla bez zranění a na místě ji vyšetřovala policie.

Meteorologové varují před sněhovými jazyky

Valašsko – Výstraha před silným větrem, sněžením a v polohách nad 600 metrů i před sněhovými jazyky platí dnes pro okres Vsetín. Varování vydali meteorologové. Podle nich vítr na území Moravy ve středu v nárazech místy překročí 20 m/s (72 km/h).

Ve středu večer bude vítr na Moravě a ve Slezsku slábnout. Sněžení na severu Moravy a ve Slezsku zeslábne během noci na čtvrtek. Celkem na severu Moravy a ve Slezsku napadne až 20 cm, na horách 30 cm, v Jeseníkách ojediněle až 40 cm nového sněhu.

Na Valašsku se stále objevují sněhové přeháňky, ale silnice jsou v současnosti sjízdné.

„Naštěstí nás hlavní sněžení míjí, jsme v okrajové oblasti. Přesto napadlo v nejvyšších polohách až patnáct centimetrů sněhu. V terénu jsme měli od nočních hodin pět sypačů, které stále pokračují v údržbě," oznámil jednatel Správy a údržby silnic Jaromír Kořistka.

S ohledem na teplotu, která se pohybuje mezi nulou a minus třemi stupni ošetřili silničáři hlavní tahy chemickým posypem. Podle Kořistky zůstává ve vyšších polohách na cestách kašovitá hmota. Na silnicích v nejvyšších polohách, které se neudržují chemicky, je souvislá sněhová vrstva.

„Samozřejmě jsme tam vyslali údržbu, která cesty posypala, ale upozorňuju řidiče, zejména ty na letních gumách, že je třeba dbát zvýšené opatrnosti," varoval Kořistka.

S upozorněním se připojili také pracovníci Horské služby Beskydy. Podle nich napadlo v Beskydech více než 10 centimetrů nového sněhu.

„V horských oblastech Beskyd se vlivem ochlazení a sněžení od nadmořské výšky zhruba pět set metrů nad mořem tvoří souvislá sněhová pokrývka ,na hřebenech pak sněhové jazyky a závěje. Při plánování túr je třeba počítat se zimními podmínkami," varovali horští záchranáři.

SITUACI NA SILNICÍCH PRO VÁS NADÁLE SLEDUJEME.

Máte zajímavé fotografie aprílové sněhové nadílky?

Svoje snímky posílejte na adresu redakce.zlin@denik.cz Nezapomeňte, prosím, připojit místo, které jste fotili a svoje jméno. Děkujeme!

Pozn.: Fotografie nebudou honorovány a autor souhlasí s jejich použitím v tisku a na webu Deníku.