Amatérský meteorolog: Na začátku jsem opisoval stupně z teploměru

ROZHOVOR/ Už šestadvacet let ho zajímá, jestli za okny prší, sněží nebo svítí extrémně slunce. Z pozorování počasí se stal časem koníček a dnes je meteorologická budka Petra Maliny z Košíků evidována jako srážkoměr na elektronickém digitálním povodňovém portále. Amatérský meteorolog Slováckému deníku prozradil jak začínal a prozradil i rekordy, které zaznamenal.

Petr Malina začal počasí pozorovat už jako dítě.Foto: Deník / Malušová Blanka

Jak dlouho se pozorováním počasí zabýváte a co vás k tomu přivedlo?

O meteorologii jsem se začal zajímat na základní škole. Dalo by se říct, že impulzem pro tento koníček byl rok 1979, kdy udeřily silné mrazy s následným vyhlášením uhelných prázdnin. V tehdejší době byl dostupný pouze okenní teploměr, tak jsem začal zapisovat aspoň teplotu na celé stupně Celsia a srážky jsem měřil pravítkem. Moje pozorování počasí ale přerušil nástup do vojenské služby. Po jejím skončení jsem se vrátil k tomuto koníčku a pořídil jsem si skleněné cejchované teploměry, termohydrograf a umístil vše do vyrobené meteorologické budky. Od roku 1991 mám nepřetržité záznamy o počasí. V roce 2007 jsem přešel na digitální meteostanici WS2307, kterou jsem v roce 2014 vyměnil za profesionální Davis Vantage Pro2, která mi slouží dodnes.



Co to obnáší mít amatérskou meteorologickou stanici? Jaké máte vybavení? Jakou činnost musíte pravidelně dělat?

Meteostanice zaznamenává všechny teplotní a srážkové hodnoty i rychlost a směr větru.V zimním období měřím ručně i výšku sněhu. Všechna aktuální data jsou k nahlédnutí na mém webu: www.pocasi-kosiky.cz/aktualni-pocasi. Návštěvník mých stránek vidí aktuální hodnoty a data, která zaznamenává meteostanice. Nejsou to jenom data ze stanice, která dělají webovou stránku. I já musím obětovat několik hodin v týdnu tomuto koníčku pro doplnění informací k probíhajícímu počasí, jako například bouřky, fotografie, aktualitky a různá vyhodnocení, která dávám i na sociální síť Facebook. Protože poslední dobou přibývá více bouřek a přívalových srážek, je meteorologická stanice Košíky evidována i na edpp.cz jako srážkoměr.

Jaké vybavení byste si chtěl ještě do budoucna pořídit?

Postupem času bych si chtěl ještě pořídit Senzor UV záření popřípadě Senzor globálního solárního záření.



Pozorováním počasí se zabýváte dlouhá léta. Jistě jste zaznamenal i několik rekordů. Můžete je zmínit?

Jako každý amatérský meteorolog tak i já čekám na nejrůznější rekordy a extrémy, které nám počasí může přichystat. Rekordní hodnoty, které jsem zaznamenal za celé moje měření, letos překonány nebyly. A proto bych rád vyzvedl jen ty největší, které jsem zaznamenal od roku 1991.

maximální naměřená teplota: 39,3 °C ze dne 20. 7. 2007

minimální naměřená teplota: -25,1 °C ze dne 24. 1. 2006

nejvíce srážek za měsíc spadlo: 262,1 mm v červenci 1997



Pomalu končí léto, jak byste ho z hlediska srovnání s předchozími roky zhodnotil?

Řekl bych, že teplotně nám vyjde nadprůměrně a srážkově výrazně podprůměrně. Srážky, které nás v letním období zasáhly, byly většinou z bouřek. Proto se jejich velká část nestačila vsáknout do půdy a odtekla bez využití. Přesné hodnoty budeme vědět až po sečtení a vyhodnocení měsíce srpna. Z hlediska sucha v rámci hydrometeorologické situace na území ČR je na tom jižní a jihovýchodní Morava nejhůře.



Píší vám lidé, aby se zeptali na bouřky či počasí obecně?

O počasí je a bude zájem. Dostávám k jeho průběhu dotazy, které nejvíce zajímají především zahrádkáře. K nejčastějším dotazům patří, kolik spadlo srážek z důvodu případného postřiku proti plísni révové a jak dlouho vydrží slunečné počasí. Občas mi napíše i student VŠ s žádostí o poskytnutí dat k vypracování seminární práce. Na závěr bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům mích stránek za náměty a občasné fotografie k počasí, které mi zasílají.

VIZITKAPetru Malinovi je mi 48 let a bydlí v obci Košíky. Pracuje jako strojní mechanik a seřizovač strojů. Mezi jeho koníčky a záliby patří samozřejmě meteorologie a okrajově také automobilový sport rally.