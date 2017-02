Lara, Turecko /ROZHOVOR/ – V klubu působí více než patnáct let, přišel do něj ještě v dobách Synotu. Od té chvíle nasbíral spoustu zkušeností a v hierarchii Slovácka vyšplhal až na úplný vrchol. Ředitel 1.FC Slovácko Petr Pojezný zažil s týmem spoustu zimních soustředění, z nichž většinu sám zařizoval. Ve středu přicestoval do Lary, aby zkontroloval své podřízené i jestli všechno funguje, jak má. „Turecko je pro nás naprosto ideální. A možná sem budeme jezdit dvakrát za zimu," říká.