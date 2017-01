Hradčovice – Počátky Hradčovic ležících v Poolšaví na křižovatce jedné ze starých obchodních a vojenských cest, spadají až do jedenáctého století. Oficiálně se však založení Hradčovic datuje do roku 1247, a tak si letos chtějí v obci připomenout výročí 770 let knihou pojednávající o tamní bohaté historii. Nová publikace vzniká v kolektivu více jak patnácti autorů z řad vědeckých pracovníků a historiků. K dostání pak bude v červnu tohoto roku.