Slovácko /HLASUJTE V ANKETĚ/ – „Takový paskvil jsem v jízdních řádech nezažil za čtyřicet let, co s vlaky Českých drah jezdím," kroutil hlavou jednašedesátiletý strojvedoucí Josef Prát z Vések. On i jeho mladší kolega dvaačtyřicetiletý Martin Urbánek podpořili kritický názor Mileny Hauerlandové. Ta upozorňuje na nedostatky v nových jízdních řádech pro rok 2017 platných od začátku loňského prosince.